Тарханов уверен, что «Урал» должен играть на победу с «Локомотивом»

Экс-наставник «Урала» Александр Тарханов высказался о предстоящем матче между «шмелями» и «Локомотивом».

«Урал» должен играть на победу в матче с «Локомотивом». Но, думаю, что хозяева будут на подъеме после победы над «Зенитом». Для «Урала» это будет сложная игра. Надеюсь, что они смогут набрать очки», — заявил Тарханов «Матч ТВ».

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Урал» состоится сегодня, 8 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.

Напомним, что перед стартом заключительного тура в этом году «железнодорожники» находятся на шестой позиции, а екатеринбуржцы — на 12-й.