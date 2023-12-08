Новиков: «Федотов должен настроить ЦСКА на матч с «Краснодаром», как на последний бой»

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от поединка между «Краснодаром» и «армейцами» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Краснодар» будет запредельно мотивирован, команда может уйти на перерыв в качестве лидера. И у ЦСКА должна быть сверхмотивация. Федотов должен настроить подопечных словно на последний бой», - приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Матч «Краснодара» против ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. После 17 туров «быки» лидируют в турнирной таблице, а «армейцы» занимают пятое место.