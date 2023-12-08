Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новиков: «Федотов должен настроить ЦСКА на матч с «Краснодаром», как на последний бой»

08 Декабря 2023 • 14:02 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от поединка между «Краснодаром» и «армейцами» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Краснодар» будет запредельно мотивирован, команда может уйти на перерыв в качестве лидера. И у ЦСКА должна быть сверхмотивация. Федотов должен настроить подопечных словно на последний бой», - приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Матч «Краснодара» против ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. После 17 туров «быки» лидируют в турнирной таблице, а «армейцы» занимают пятое место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Федотов Валерий Новиков ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
08.12.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Урал Урал
1.78 3.85 4.40
Видео
09.12.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.86 3.85 3.95
Видео
09.12.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
2.32 3.55 2.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
15:29 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» и ЦСКА сыграют вничью»
15:25 · Россия. Премьер-лига
​В РПЛ дали новый комментарий о возможном переносе 21-го тура из-за выборов
15:15 · Россия. Премьер-лига
Якуба: «Серию А не потяну»
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Путин объявил об участии в президентских выборах – из-за них могут перенести тур РПЛ
14:55 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Якуба: «Результат складывается из мелочей, в том числе из обычного фарта»
14:41 · Россия. Премьер-лига
​Макаров хотел бы поучаствовать в матче по боксу среди футболистов
14:35 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о доверии к Деограсии
14:22 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» Еремякин — о Вере: «Придёт кто-то с реальным предложением — отдадим»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Шестое-десятое место — это уровень «Урала»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Тарханов уверен, что «Урал» должен играть на победу с «Локомотивом»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Наумов — о Рибалте в «Спартаке»: «Никакого смысла в назначении спортивном директором иностранца я не вижу»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Федотов должен настроить ЦСКА на матч с «Краснодаром», как на последний бой»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Сперцяну стоит покинуть «Краснодар», если «Ювентус» придёт за ним»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Если «Спартак» не победит «Крылья», то Абаскаля уберут»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов — о матче с «Локомотивом»: «Сейчас погода позволяет играть»
Все новости
Рекомендуем