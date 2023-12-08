Павлюченко: «Если «Спартак» не победит «Крылья», то Абаскаля уберут»

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко дал комментарий касательно предстоящего матча между столичным «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Если «Спартак» не переиграет «Крылья», то 90%, что Абаскаля уберут. Поражение за поражением, наверное, нужна будет встряска. Не знаю, какие мысли у руководства, но что-то произойдёт», - приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Матч «Спартак» - «Крылья Советов» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 9 декабря. Начало встречи в 14:00 мск. Перед этим поединком «красно-белые» занимают седьмое место в таблице, а гости идут четвертыми.