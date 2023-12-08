Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» Иванов — о матче с «Локомотивом»: «Сейчас погода позволяет играть»

08 Декабря 2023 • 13:33 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
1 1.75 X 3.90 2 4.90
Через 4 ч. 56 мин.

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о погоде в Москве, где сегодня, 8 октября, екатеринбургской команде предстоит встретиться с «Локомотивом».

Иванов считает, что погодные условия позволяют провести игру. По мнению президента, матч стоит перенести, если к вечеру температура опустится до -15 градусов.

«Посмотрим, каково будет команде, когда ребята выйдут на поле. Сейчас погода позволяет играть. На улице около 9-10 градусов мороза. Так что ничего страшного не произошло», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Урал» состоится сегодня, 8 декабря. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Григорий Иванов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Декабря
13:27
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на «Локомотив» в матче РПЛ с «Уралом»
12:39
«В Черкизово пока -12» - в РПЛ показали результаты замера температуры на стадионе «Локомотива»
11:47
Президент «Урала» Иванов — о матче с «Локомотивом»: «В -21 градус, конечно, не стоит играть»
11:43
​Проведению матча «Локомотив» - «Урал» ничего не угрожает
11:14
Гафин: «Система «осень-весна» является оптимальной»
07 Декабря
17:00
​Борис Игнатьев ждёт побед «Локомотива», «Зенита» и «Динамо»
16:55
Защитник «Локомотива» Тикнизян: Футбольная столица России — Санкт-Петербург
16:50
​«Вопиющий случай»: ЭСК поддержала решение не удалять Пиняева в игре с «Зенитом» 1
15:19
​Дисквалификацию Галактионова могут ужесточить – всё из-за рации
14:34
​Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив Москва — Урал чемпионата России — 8 декабря 2023
12:35
В «Урале» высказались о предстоящем матче против «Локомотива»
12:07
Лантратов — о матче с «Уралом»: «Внимание на прогноз погоды и информацию в СМИ не обращаем»
11:37
Кержаков: «Не смотрю матчи РПЛ»
11:01
Президент «Урала» Иванов — о матче с «Локомотивом»: «Ожидаются морозы, но мы будем играть, как и все»
09:39
Шеттине — о матче с «Локомотивом»: «Уверен, что мы сможем показать качественный футбол»
06 Декабря
22:05
​Актуальная ставка и прогноз на матч Локомотив – Урал чемпионата России 8 декабря 2023
20:37
Бояринцев — об игре в сильный мороз: «Надел перчатки, шапку — и вперёд, показывать искромётный футбол»
18:50
​Матч «Локомотив» - «Урал» откроет Гена Букин
17:02
Прогноз и ставка на точный счёт на матч Локомотив Москва — Урал РПЛ — 8 декабря 2023
15:44
Гладилин рассказал, почему РПЛ должна перейти на систему «весна-осень»
13:16
Тикнизян: «Переход в европейский клуб — это шаг вперёд для любого футболиста»
13:14
Быстров – о стыке Пиняева с Клаудиньо: «Однозначно красная»
09:19
Агент Марадишвили прокомментировал информацию о возможном переходе игрока «Локомотива» в «Пари НН»
05 Декабря
19:56
Билялетдинов: «Я всё детство играл на морозе и ничего со мной не случилось» 1
17:25
Стало известно, где Тикнизян хочет продолжить карьеру
16:36
Булыкин: «В России много талантливых ребят, но выделяются Пиняев и Сперцян»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
04 Декабря
23:35
Александр Мостовой: «Для «Локомотива» потенциальный трансфер Джикии - это сплошные плюсы» 1
15:15
Наумов: «Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива»
14:06
Гладилин: «В матче с «Зенитом» «Локомотив» проявил характер» 1
13:47
Игнатьев: «Локомотив» добился заслуженной победы над «Зенитом»
12:05
Игрок «Локомотива» Морозов — о матче с «Зенитом»: «Очень приятно так уверенно победить серьёзного соперника»
11:55
Джикия может перейти в «Локомотив» уже зимой
10:16
Нагорных — о победе «Локомотива» над «Зенитом»: «Команда была максимально настроена — билась за себя и за тренера»
09:56
В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
08.12.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Урал Урал
1.78 3.85 4.40
Видео
09.12.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.86 3.85 3.95
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
13:49 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Сперцяну стоит покинуть «Краснодар», если «Ювентус» придёт за ним»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Если «Спартак» не победит «Крылья», то Абаскаля уберут»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов — о матче с «Локомотивом»: «Сейчас погода позволяет играть»
13:22 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Динамо» Макаров высказался о возможном возвращении системы «весна-осень»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Жена Тикнизяна назвала топ-3 сексуальных футболистов
13:17 · Россия. Премьер-лига
Гусев: «Потенциально Тюкавин готов к переходу в Европу»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Если «Ахмат» не даст то, что просит Тодорович, будем искать другую команду»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» будет злым после поражения в Грозном»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как завершится матч «Факел» - «Динамо»
12:51 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой оценил перспективы Рибалты в «Спартаке»: «Люди приходят, деньги зарабатывают и уходят»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Зимой «Спартак» будет искать центрального нападающего
12:46 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой преуменьшил заслуги Рибалты в «Зените»
12:41 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков не поддерживает приглашение иностранца на пост спортивного директора «Спартака»
12:39 · Россия. Премьер-лига
«В Черкизово пока -12» - в РПЛ показали результаты замера температуры на стадионе «Локомотива»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Селюк назвал победителя матча «Локомотив» - «Урал»
Все новости
Рекомендуем