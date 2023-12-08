Президент «Урала» Иванов — о матче с «Локомотивом»: «Сейчас погода позволяет играть»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о погоде в Москве, где сегодня, 8 октября, екатеринбургской команде предстоит встретиться с «Локомотивом».

Иванов считает, что погодные условия позволяют провести игру. По мнению президента, матч стоит перенести, если к вечеру температура опустится до -15 градусов.

«Посмотрим, каково будет команде, когда ребята выйдут на поле. Сейчас погода позволяет играть. На улице около 9-10 градусов мороза. Так что ничего страшного не произошло», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Урал» состоится сегодня, 8 декабря. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.