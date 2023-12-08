Жена Тикнизяна назвала топ-3 сексуальных футболистов

Телеведущая Яна Ромашкина, которая работает на «Матч ТВ», назвал топ-3 сексуальных футболистов в мире.

«Топ-3 сексуальных футболистов? 1. Наир Тикнизян. 2. Наир Тикнизян. 3. Наир Тикнизян», - сказала девушка в интервью корреспонденту Sport24.

Напомним, что в ноябре Тикнизян и Ромашкина сыграли свадьбу.

Наир является игроком московского «Локомотива». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний защитник провел 15 поединков, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

По итогам 17 туров «железнодорожники» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.