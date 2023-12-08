Агент: «Если «Ахмат» не даст то, что просит Тодорович, будем искать другую команду»

Агент Горан Попов высказался относительно будущего своего клиента Дарко Тодоровича в грозненском «Ахмате».

«Если «Ахмат» не даст то, что просит Тодорович, будем искать другую команду. Мы никаких активных действий не предпринимаем. Ждем звонка, сами не беспокоим», - рассказал представитель футболиста в беседе с журналистом «РБ Спорта».

Срок действующего контракта нападающего с российским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона. В текущей игровой кампании Тодорович провел 22 поединка за «Ахмат», в которых отметился голом и две результативными передачами. Его рыночный ценник – 1,2 миллиона евро.