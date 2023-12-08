Бушманов: «Спартак» будет злым после поражения в Грозном»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о поединке 18-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и самарскими «Крыльями Советов».

«Многое будет зависеть от погоды и состояния поля. Нас ждет напряженный матч, борьба за три очка. «Спартак» будет злым после поражения. «Спартак» - фаворит, но «Крылья» - непростой соперник», - приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Матч «Спартака» против «Крыльев Советов» состоится в субботу, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало поединка запланировано в 14:00 по столичному времени.