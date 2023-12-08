Бубнов рассказал, как завершится матч «Факел» - «Динамо»

Московское «Динамо» встретится с воронежским «Факелом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Об этой игре поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:1. «Динамо» идёт на хорошей серии. С «Факелом» будет непростая игра, фактор погодных условий и не лучшего поля не стоит сбрасывать со счетов. Но минимальная победа у команды Лички будет», - приводятся слова Александра на страницах Sportbox.

Матч «Факел» - «Динамо» состоится на стадионе в Воронеже 10 декабря. Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице, а гости идут на третьей позиции.