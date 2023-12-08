Кузьмичёв: Зимой «Спартак» будет искать центрального нападающего

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев рассказал, какую позицию необходимо усилить московскому «Спартаку» в зимнее трансферное окно.

Эксперт считает, что «красно-белые» точно захотят приобрести нападающего, ведь Александру Соболеву нужен конкурент.

«Вопрос только цены и качества. Команде нужен игрок другого плана, нежели Соболев. Два больших нападающих не нужны», - приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля после 17 туров занимают седьмое место в турнирной таблице с 27 очками в активе. В ближайшем туре они сыграют против «Крыльев Советов».