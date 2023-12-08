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«В Черкизово пока -12» - в РПЛ показали результаты замера температуры на стадионе «Локомотива»

08 Декабря 2023 • 12:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
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Через 4 ч. 57 мин.

Официальный телеграм-канал Российской премьер-лиги показал утренние результаты замера температуры на «РЖД Арене» перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный «Локомотив» примет «Урал».

«Сегодня особенно внимательно следим за температурой. В Черкизово пока -12, следующий замер за 3 часа до начала матча», - говорится в сообщении.

Напомним, что игры чемпионата России по регламенту могут быть перенесены при температуре воздуха ниже -15 градусов.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада Артёма Чистякова.

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