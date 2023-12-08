Селюк назвал победителя матча «Локомотив» - «Урал»

Программу матчей 18-го тура Российской премьер-лиги откроет противостояние московского «Локомотива» и екатеринбургского «Урала». Об этом поединке высказал мнение футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Урал» довольно неуступчивая команда, а сильный мороз их не пугает. Но все же «Локомотив» должен выиграть, таков мой прогноз», - приводит слова агента «Спорт КП».

Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Liveresult.ru организует текстовую онлайн-трансляцию. В преддверии поединка хозяева занимают шестое место в таблице, а гости – 12-е.