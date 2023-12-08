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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Якуба: «Хочется, чтобы «Зенит» уже кто-то обошёл в РПЛ»

08 Декабря 2023 • 12:29 Комментировать

Полузащитник «Крыльев Советов» Якуба высказался о лидерах турнирной таблицы нынешнего сезона РПЛ – «Краснодаре» и «Зените».

Игрок отметил, что на него сильное впечатление производит команда с берегов Невы, ведь у неё есть высококлассные футболисты, которые могут решить судьбу матче в одиночку, но при этом он дал понять, что ему также нравится игра «быков».

«Зенит» для всех серьёзный раздражитель. Хочется уже, чтобы такого абсолютного чемпиона кто-то в России обошёл. Но пока это вряд ли случится», - приводит слова Якубы «Чемпионат».

Напомним, что после 17 туров «Краснодар» опережает «Зенит» на два балла.

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Зенит Крылья Советов Денис Якуба ещё теги
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