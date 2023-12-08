​Боков – о чемпионской гонке: «Мы совсем забыли про ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»

Бывший футболист «Зенита» Максим Боков считает, что в чемпионской гонке Российской премьер-лиги участвуют не только «Зенит» и «Краснодар».

«Другие клубы могут ворваться в чемпионскую гонку. Мы совсем забыли про ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив». Они могут провести хорошую подготовку на сборах и начать сильнее преследовать лидеров», - слова Бокова приводит Metaratings.

На текущий момент «Краснодар» (35 очков) является лидером чемпионата России. Дальше идут «Зенит» (33), «Динамо» (31), «Крылья Советов» (29), ЦСКА, «Локомотив» (по 28) и «Спартак» (27).

Стоит сказать, что в пяти предыдущих сезонах титул чемпиона России всякий раз завоёвывал «Зенит».