Сергей Овчинников назвал лучших вратарей чемпионата России

Бывший вратарь московского «Локомотива» Сергей Овчинников рассказал, кого считает лучшими голкиперами Российской премьер-лиги.

Специалист выделил голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева, а также игрока «Краснодара» Матвея Сафонова, которые, по его мнению, определяют вратарский тренд в нашей стране.

Также экс-капитан сборной России порассуждал об ошибках вратаря лидера чемпионата России.

«Не могу детально комментировать его игру, но он играет просто отлично и заслуженно является основным в нашей национальной сборной», - приводит слова Овчинникова «Матч ТВ».