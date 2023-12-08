Смородская: «Абаскаль какой-то нервный, для такой работы нужна более устойчивая психика»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля неустойчивая психика.

«Для такой работы психика должна быть устойчивее, чем у Абаскаля. Он какой-то нервный», - рассказала Смородская в интервью корреспондентом «РБ Спорта».

Напомним, что Абаскаль схлопотал красную карточку в недавнем поединке Премьер-лиги против грозненского «Ахмата». Испанец толкнул футболиста соперников Бернарда Беришу, ворвавшегося с двух ног в техническую зону «красно-белых». КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на три матча (один – условно).