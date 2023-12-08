Смородская - о бане Абаскаля: «Никакой дисциплины в «Спартаке» нет»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля из-за полученной красной карточки в матче против «Ахмата» (1:2).

«Никакой дисциплины в «Спартаке» нет. Если Абаскаль ведет себя как ребенок на бровке, то что можно требовать от игроков? Главный тренер команды должен задавать тренд, быть примером», - передает слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что на заседании КДК РФС было принято решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча чемпионата России, один из которых – условно.