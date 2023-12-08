Журналист Бабичев: «Сейчас о Слуцком говорят намного больше, чем когда он был в спорте»

Светский журналист Евгений Бабичев высказался о возможном возвращении известного специалиста Леонида Слуцкого к тренерской деятельности.

Бабичев признался, что слабо верит в возвращение 52-летнего Слуцкого на тренерский мостик какой-либо команды, так как специалист уже успел найти себя в шоу-бизнесе.

«Сейчас о нём говорят намного больше, чем когда он был в спорте. Он как персонаж очень интересный и умеет расположить к себе. Слуцкий достаточно интеллигентный в отличие от того же Дзюбы», — цитирует Бабичева Sport24.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Кроме того, в карьере тренера были ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», сборная России, а также английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».