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Журналист Бабичев: «Сейчас о Слуцком говорят намного больше, чем когда он был в спорте»

08 Декабря 2023 • 12:03 Комментировать
Балтика
...
Рубин
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10.12 19:45

Светский журналист Евгений Бабичев высказался о возможном возвращении известного специалиста Леонида Слуцкого к тренерской деятельности.

Бабичев признался, что слабо верит в возвращение 52-летнего Слуцкого на тренерский мостик какой-либо команды, так как специалист уже успел найти себя в шоу-бизнесе.

«Сейчас о нём говорят намного больше, чем когда он был в спорте. Он как персонаж очень интересный и умеет расположить к себе. Слуцкий достаточно интеллигентный в отличие от того же Дзюбы», — цитирует Бабичева Sport24.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Кроме того, в карьере тренера были ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», сборная России, а также английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Евгений Бабичев

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