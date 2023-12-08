Агент: «Зенит» сумеет привлечь больших футболистов»

Футбольный агент Паулу Барбоза ожидает новых переходов игроков от петербургского «Зенита» в период зимнего трансферного окна.

«Зенит» сумеет привлечь больших футболистов. «Зенит» - большой клуб, все скауты клубов следят за их игроками. Тем более, там есть футболисты-сборники и очень одаренные бразильцы», - передает слова агента Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 33 балла после 17 туров. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. В последнем матче перед зимним перерывом петербургская команда на домашнем стадионе примет «Пари НН».