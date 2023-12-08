Бубнов сделал точный прогноз на матч «Зенит» - «Пари НН»

В рамках 18-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе встретится с «Пари НН». Об этом матче поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. Очки терять команде Семака нельзя, и без того уже хватает потерь. На своём поле команда без вопросов будет играть на победу», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч «Зенит» - «Пари НН» состоится завтра, 9 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.