Президент «Урала» Иванов — о матче с «Локомотивом»: «В -21 градус, конечно, не стоит играть»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о погоде в Москве, где сегодня, 8 декабря, екатеринбургской команде предстоит сыграть с «Локомотивом».

«Сейчас показывает -9 градусов. Передают, что будет ощущаться, как -21? Запретят играть и всё. В -21 градус, конечно, не стоит играть», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Напомним, что на прошлой неделе матчи в Москве проводились в условиях сильного снегопада, на что пожаловались многие футболисты, тренеры и эксперты.

Матч между «Локомотивом» и «Уралом» состоится сегодня, 8 декабря, на домашней арене «железнодорожников». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. На данный момент команда из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от шестого «Локомотива» на девять очков.