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Президент «Урала» Иванов — о матче с «Локомотивом»: «В -21 градус, конечно, не стоит играть»

08 Декабря 2023 • 11:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
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Через 6 ч. 36 мин.

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о погоде в Москве, где сегодня, 8 декабря, екатеринбургской команде предстоит сыграть с «Локомотивом».

«Сейчас показывает -9 градусов. Передают, что будет ощущаться, как -21? Запретят играть и всё. В -21 градус, конечно, не стоит играть», —  цитирует Иванова «Чемпионат».

Напомним, что на прошлой неделе матчи в Москве проводились в условиях сильного снегопада, на что пожаловались многие футболисты, тренеры и эксперты.

Матч между «Локомотивом» и «Уралом» состоится сегодня, 8 декабря, на домашней арене «железнодорожников». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.  На данный момент команда из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от шестого «Локомотива» на девять очков.   

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