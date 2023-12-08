​Проведению матча «Локомотив» - «Урал» ничего не угрожает

В пятницу вечером 18-й тур Российской премьер-лиги будет открывать матч между «Локомотивом» и «Уралом». В Москве достаточно сильный мороз, но проведению игры ничего не угрожает.

«Никаких проблем с проведением матча «Локомотив» - «Урал» нет. Обе команды хотят играть. Вечером ожидается от 11 до 13 мороза. Игра состоится», - информирует телеграм-канал «Рация Клипина».

Матч между «Локомотивом» и «Уралом» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:00. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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