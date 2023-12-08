Радимов: «Локомотив» должен набирать три очка, чтобы остаться в гонке за чемпионство»

Экс-игрок петербургского «Зенита», а в настоящий момент футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мыслями о стартовом поединке 18-го тура Премьер-лиги между столичным «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом».

«Если ты два раза обыгрываешь «Зенит» и приближаешься к тройке, то глупо терять очки в домашнем матче с «Уралом». «Локо» должен набирать три очка, чтобы остаться в гонке за чемпионство», - цитирует эксперта телеканал «Матч ТВ».

Матч состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 8 декабря, начало запланировано в 19:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.