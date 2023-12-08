Мостовой оценил возможное назначение Рибалты в «Спартак»

Экс-футболист национальной сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном назначении испанского функционера Хавьера Рибалты на пост спортивного директора московского «Спартака».

«Супер. Рибалта - хороший специалист? Они все хорошие, когда деньги платят большие», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Рибалта прибыл в Москву. Специалиста встретил представитель «Спартака».

Напомним, что Хавьер уже работал в чемпионате России. Рибалта занимал пост спортивного директора петербургского «Зенита» с 2018 по 2021 год.