​Геркус знает, как избегать декабрьских матчей РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался на тему проведения матчей в снегопад. Функционер считает, что решением проблемы может стать ранее начало чемпионата России.

«Тут, видимо, надо уже тщательнее поработать с календарем. Летний промежуток без игр у нас довольно большой. Пожалуй, его можно сократить. 6-7 недель – конечно, многовато. А каждая неделя – это всё-таки тур», - цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Геркус считает, что чемпионат России нужно начинать, например, на две недели раньше, чтобы матчи первой части сезона не затрагивали декабрь.

Стоит сказать, что в последних турах Премьер-лиги сразу несколько игр прошли в условиях снежной погоды.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Краснодар».