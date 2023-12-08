Гафин: «Система «осень-весна» является оптимальной»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин выразил мнение, что система «осень-весна» является оптимальным вариантом для проведения чемпионата России.

Напомним, после 17-го тура РПЛ многие выступили против проведения матчей в зимний период.

«Система «осень-весна» ориентирована на участие в еврокубках и международных соревнованиях. С учётом того, что мы все надеемся туда вернуться, система «осень-весна» является оптимальной», — цитирует Гафина Sport24.

При этом эксперт отметил, что календарь можно составлять так, чтобы зимой матчи проводились в южных городах.

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. 18-й тур стартует уже сегодня, 8 декабря, матчем «Локомотив» — «Урал», который начнётся в 19:00 по московскому времени.