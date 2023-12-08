Генич дал прогноз на матч «Локомотив» - «Урал»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказал свое мнение по поводу матча 18-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом».

«После «Зенита» эмоциональный подъем есть, но на «Урал» настрой немножечко иной будет. Атака «Локомотива» скажет свое слово, но и в обороне проблем у него немало. Поэтому мой прогноз - «обе забьют», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

«Железнодорожники» примут «Урал» на домашнем стадионе «РЖД Арена» сегодня, 8 декабря. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.