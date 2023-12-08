Тихонов сделал прогноз на голы в матче «Локомотив» - «Урал»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 18-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Уралом».

«Если атака «Локо» сработает хорошо, то хозяева вполне могут оформить два-три гола. Впрочем, не стоит списывать «Урал» со счетов. Жду здесь обмена голами, которых наверняка будет немало», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Поединок «Локомотива» против «Урала» состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.