Агент рассказал о состоянии защитника «Краснодара» Кайо

Футбольный агент Нето Хеновес высказался касательно состояния здоровья защитника «Краснодара» Кайо. Игрок проходит курс восстановления после хирургического вмешательства на плече.

«Восстановление идет хорошо, все по плану. Кайо уже работает с мячом. Он точно отправится на сборы с «Краснодаром». Кайо на постоянной связи с командой, болеет и переживает», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезон 28-летний футболист принял участие в семи встречах, забил гол и получил желтую карточку.

После 15 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 35 очков и занимает первое место в таблице.