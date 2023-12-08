Бояринцев: У «Краснодара» есть всё, чтобы опередить «Зенит»

Экс-главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Для петербургской команды важен вопрос мотивации. Последние сезоны мы видели, что «Зениту» нет равных.

«Краснодар» - главный претендент. У них есть все, чтобы опередить «Зенит» весной», - передает слова Бояринцева «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 35 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с 33 очками располагается на второй позиции. Тройку лидеров замыкает столичное «Динамо» (31).