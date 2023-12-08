​В Госдуме призвали Карпина следить за словами

Дмитрий Свищёв, который в Госдуме возглавляет комитет по физической культуре и спорту, высказался о дисквалификации главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Напомним, что Карпин после поражения от ЦСКА (0:2) оскорбил организаторов матча из-за решения проводить его в условиях снегопада. Наставник «Ростова» получил две игры дисквалификации, причём половина наказания является условной.

«Он должен выбирать выражения, на него смотрят многие. СМИ могли бы, кстати, «забанить» эти его выражения или вырезать. Он – тренер национальной команды, медийный человек, и он однозначно должен понести наказание согласно регламенту», - сказал Свищёв в комментарии для ТАСС, добавив, что за подготовку футбольного поля отвечают представители стадиона.

В то же время Свищёв отметил, что принимающая сторона халатно отнеслась к организации матча и тоже заслуживала наказания за плохую подготовку поля.

Ближайший матч – против «Ахмата» 9 декабря – Валерий Карпин пропустит.

​Глава КДК объяснил, почему Карпина дисквалифицировали