«Зенит» близок к покупке нового бразильца

Защитник «Сан-Паулу» Велингтон является трансферной целью петербургского «Зенита». Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Алекс Биспо, руководство «сине-бело-голубых» готово выделить на трансфер игрока четыре миллиона евро.

Стороны ведут активные переговоры. Договоренность по переходу Велингтона может быть достигнута в ближайшее время.

Ранее в прессе сообщалось, что подписать южноамериканца хочет еще один российский клуб – московский ЦСКА.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 31 поединке за «Сан-Паулу». Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце следующего года.