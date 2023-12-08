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«Зенит» близок к покупке нового бразильца

08 Декабря 2023 • 09:50 Комментировать

Защитник «Сан-Паулу» Велингтон является трансферной целью петербургского «Зенита». Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Алекс Биспо, руководство «сине-бело-голубых» готово выделить на трансфер игрока четыре миллиона евро.

Стороны ведут активные переговоры. Договоренность по переходу Велингтона может быть достигнута в ближайшее время.

Ранее в прессе сообщалось, что подписать южноамериканца хочет еще один российский клуб – московский ЦСКА.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 31 поединке за «Сан-Паулу». Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце следующего года.

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Зенит Сан-Паулу Велингтон трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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