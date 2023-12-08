Экс-игрок «Шахтёра» Тете может переехать в РПЛ

Бразильский вингер Тете, поигравший в чемпионате Украины за «Шахтёр», имеет варианты продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Fotospor.

В настоящий момент южноамериканец является игроком стамбульского «Галатасарая». Некоторые российские клубы вступили в переговоры с турецким грандом по поводу возможного подписания Тете.

В нынешнем сезоне Суперлиги 23-летний бразилец провел 12 поединков, в которых отметился голевой передачей. Трансферная стоимость игрока оценивается в 24 миллиона евро, его контракт с «Галатасараем» рассчитан до середины 2027 года.