Стало известно, когда «Спартак» купит нового форварда

Московский «Спартак» подпишет нового нападающего после того, как определится с кандидатурой спортивного директора команды.

Как информируют журналисты Metaratings.ru, раньше этого переход новичка маловероятен. Ранее в прессе появилась новость, что «красно-белые» вступили в переговоры с испанским функционером Хавьером Рибалтой, ранее поработавшим в петербургском «Зените».

По итогам 17 туров чемпионата России спартаковцы набрали 27 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице. Главным тренером команды является испанец Гильермо Абаскаль.

В заключительном матче перед зимней паузой «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов».