Канчельскис: «Нынешний «Спартак» лет 10 назад боролся бы за выживание»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне футбола в России.

«Если говорить про качество футбола, то оно стремится вниз. Нынешний «Спартак», например, с такой игрой боролся бы за выживание лет 10 назад. Уровень РПЛ серьезно упал», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 27 баллов в 17 турах. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем матче перед зимним перерывом столичная команда на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов».