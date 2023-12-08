Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» - «Крылья Советов»

Экс-футболист, а ныне эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между «Спартаком» и «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Я отдаю преимущество «Спартаку». Как минимум, «Спартак» не проиграет - а скорее всего, выиграет. «Крылья» - молодцы, их надо похвалить. Но в итоге они все равно займут место ниже пятого», - передает слова Мостового «Газета.Ru».

Встреча «Спартака» и «Крыльев Советов» состоится в субботу, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Перед этим матчем хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице, а гости – четвертое.