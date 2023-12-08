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Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»

08 Декабря 2023 • 08:13 Комментировать

Московский «Спартак» на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России. Об этой встрече высказался футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. «Спартаку» нужно реабилитироваться после поражения в Грозном, да и должок к сопернику за результат первого круга имеется. С настроем всё в порядке будет у москвичей», - приводит слова эксперта Sportbox.

Поединок пройдет в субботу, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча запланировано в 14:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Александр Бубнов ещё теги
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