Прогноз Бубнова на матч «Локомотив» - «Урал»

В рамках 18-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на домашнем стадионе встретится с екатеринбургским «Уралом». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. У «Локомотива» стабилизировались состав и игра, команда набрала ход и уже метит в число призёров. Группа атаки у «железнодорожников» мощнее, чем у соперника», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч между «Локомотивом» и «Уралом» состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.