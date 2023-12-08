Мороз не помеха – продадим билеты в кредит

Декабрь вовсю шагает по стране. И шагает в соответствии с характерными для него погодными условиями. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как нелегко порой приходилось проводить поединки, каково было участникам, зрителям, да и лицам, обслуживающим подобные действа.

Матч состоится в любую погоду, но Карпин против!

Проведение футбольных матчей в соответствии с запланированным календарем – дело святое. Как ни крути, пауз в течение сезона фактически нет, особенно для команд топ-уровня. С этим аргументом категорически был не согласен в минувшее воскресенье наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин. В свойственной ему манере главный тренер «южан» не скупился на выражения о тех, кто всё же решил проводить матч на «ВЭБ Арене». Денёк выдался тот ещё – треть месячной нормы осадков! В былые времена на афишах футбольных матчей, красовавшихся у входа на стадионы, внизу, как правило, делали приписку – «Матч состоится в любую погоду». Но стоит отметить, что в те времена сезон начинался в апреле и финишировал на стыке октября-ноября. Климат сейчас несколько изменился, но не настолько, чтобы за две недели до католического Рождества проводить ответственные поединки. Во всяком случае соседи в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании к этому относятся скептически. Справедливости ради стоит отметить, что и больших успехов в евротурнирах представители этих стран не добивались. Только шведский «Гётеборг» побеждал в Кубке УЕФА, но было это в 1982 и 1987 годах.

Нам «минусы» не страшны

Тридцать лет назад День милиции в ряде российских городов выдался, с погодной точки зрения, на славу. В минус 19 и 24 градуса в Самаре и Екатеринбурге выстоять на трибуне хотя бы первую половину матча было сродни подвигу. Для подопечных Виктора Петровича Антиховича даже победа (которую «Крылья Советов» добыли) не гарантировала вылета в переходный турнир. В таких условиях вратари надевали на ноги целлофановые пакеты. Обморожение ног было тогда самым страшным — в тесных бутсах пальцы замерзали. И всё же никто не жаловался на погоду.

Евроуспехи не пришли

Тринадцать лет назад, когда принималось судьбоносное решение о переходе на систему «Осень – Весна», в качестве основания для него его сторонники приводили тот факт, что это позволит российскому клубу (в первую очередь «Зениту», который тогда восходил на вершину отечественного футбола) впервые завоевать еврокубковые трофеи, в частности, добиться успехов в Лиге чемпионов. Но если взглянуть на статистику, то кривая достижений российских клубов в Еврокубках неизменно ползёт вниз.

Снег помог

А вот более чем двадцатилетней давности снегопад во время поединка в Лиге чемпионов против «Брюгге», напротив, помог «Локомотиву» выйти из группы. Может, не стоит на «Газпром Арене» закрывать крышу?! Если бы сегодня «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то идея с «билетами в кредит» однозначно пригодилась бы. Но очень большой вопрос в том, пойдут ли болельщики в не самые комфортные условия на стадион, пусть даже и в кредит.

В регламенте – минус 15

Порог для футбольных матчей — температура «-15». Но судья может разрешить поединок и при более низких значениях, если согласны обе команды. Наличие снега – решение исключительно на усмотрение арбитра. Поэтому мощный очиститель, прикрепленный к ЗИЛу, курсировал не только по беговым дорожкам стадиона «Торпедо» на Автозаводской улице. А после армейцы взяли реванш за «девяностые» у непобедимого в те годы «Спартака».

Футбольные матчи, прошедшие в сложных погодных условиях

№ Дата Матч Погодные условия 1 10.11.1993 «Крылья Советов» – ЦСКА 2:0 Температура воздуха -19°C 2 10.11.1993 «Уралмаш» – «Камаз» 4:1 Температура воздуха -24°C 3 13.11.2002 «Локомотив» – «Брюгге» 2:0 Обильный снегопад 4 09.11.2002 ЦСКА – «Спартак» 2:1 Обильный снегопад

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