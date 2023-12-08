Карпин и Абаскаль наказаны до весны: почему тренеру «Спартака» повезло

7 декабря состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российской премьер-лиги (КДК РФС), по итогам которого дисквалификации схлопотали наставники «Спартака» Гильермо Абаскаль и «Ростова» Валерий Карпин. «Евро-Футбол.Ру» разбирается, кому повезло.

Абаскаль пропустит два матча: наверное, помогли извинения

Главное лицо КДК РФС Артур Григорьянц 7 декабря сообщил, что Абаскаль получил два матча дисквалификации и ещё один условно. Это после скандальной встречи с «Ахматом». Тут появились вопросы, ведь по регламенту физическое воздействие автоматически банит на четыре игры. Важно учесть, что Абаскаль за день до заседания выступил с извинениями.

«Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удалён. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером «Спартака» и должен быть выше этого. Приношу извинения российскому футболу за то, что случилось».

На заседание главный тренер «Спартака» прибыл лично со своим помощником и переводчиком. Вероятно, факт того, что нарушитель сам является на КДК, растрогал всех. Отсюда и слова Григорьянца о том, что Абаскаль был на заседании, извинился снова и готов принять любое наказание.

Карпин тоже начнёт работать на матчах только весной

Главный тренер «Ростова» Карпин получил более мягкое наказание. Как сказал Дмитрий Селюк – награждение. Одна игра плюс одна условно, не присутствовать на матче у бровки в зимнее время – одно удовольствие при непогоде.

Карпин после игры против ЦСКА (0:2) назвал тех, кто принимал решение играть в снегопад, «дебилами» и «идиотами». Он на заседание не явился и не получил снисхождения.

Григорьянц же заявил, что специалист принимал участие в заседании по видеосвязи. Стороны выслушали друг друга, но всё равно в итоге Карпин заявил, что в такую погоду играть просто нельзя.

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