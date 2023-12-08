Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» принял решение по Абаскалю, из-за Месси уйдёт тренер сборной, а «Реал» ставит Мбаппе ультиматум – в главных слухах недели рубрика

08 Декабря 2023 • 09:44 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какое решение по Гильермо Абаскалю принял «Спартак», почему Лионель Скалони может уйти из сборной Аргентины, и что за ультиматум «Реал» готовит Килиану Мбаппе под ёлочку. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» принял решение по Абаскалю

«Спартак» не впечатляет – за тур до наступления зимнего межсезонья команда Гильермо Абаскаля располагается лишь на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. За последние месяцы в прессе регулярно появлялись слухи о том, что московский клуб может пойти на смену главного тренера. По последней же информации, «красно-белые» приняли решение сохранить Абаскаля у руля команды как минимум до завершения сезона.

Саудовская Аравия купит Лигу чемпионов

На неделе в прессу просочились весьма удивительные слухи. Так, представители Саудовской Аравии якобы могут купить Лигу чемпионов, если цена на нефть достигнет 150 долларов за баррель. При таком развитии событий саудовцы сделают из Лиги чемпионов клубный турнир не только для клубов УЕФА – это будет соревнование для лучших команд всего мира. Пока сложно поверить, что такой сценарий возможен.

Из-за Месси уйдёт тренер сборной

После недавней победы над Бразилией главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил о намерении подумать над своим будущим. Слова специалиста удивили, ведь «альбиселесте» в последние годы выиграли Кубок Америки и чемпионат мира, да и в отборе на следующий мундиаль команда идёт хорошо. Если верить слухам, Скалони может уйти из сборной из-за усталости от давления, а также, главное, из-за испортившихся отношений с Лионелем Месси. Скалони не понравилось, что звёздный форвард увёл команду с поля из-за беспорядков на трибунах «Маракана» перед матчем, не посоветовавшись с тренерским штабом.

Анчелотти придётся платить, чтобы остаться в «Реале»

Мадридский «Реал» настроен сохранить Карло Анчелотти у руля команды ещё хотя бы на один сезон. Впрочем, есть проблема. Поговаривают, что итальянский специалист ранее подписал соглашение с Бразильской конфедерацией футбола. Если Анчелотти решит продлить контракт с «Реалом» и отказаться от работы со сборной Бразилии, ему придётся выплатить достаточно крупную компенсацию. О какой сумме идёт речь, не уточняется.

«Реал» ставит Мбаппе ультиматум

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой. Действующий контракт звёздного форварда рассчитан до конца сезона 2023/2024. Это означает, что c января Мбаппе имеет право вести переговоры с зарубежными клубами и даже подписать с одним из них предварительный контракт. По слухам, «Реал» готовит для Килиана ультиматум. 1 января мадридский гранд сделает футболисту предложение о контракте и установит дедлайн – у Мбаппе будет 15 дней на ответ. Если его не последует, «сливочные» больше не будут предпринимать попыток осуществить сделку.

В то же время есть информация о том, что «ПСЖ» планирует убедить Мбаппе остаться в команде, подписав новый контракт. Гранд Лиги 1 готов гарантировать форварду участие на домашней Олимпиаде летом 2024 года. Плюс у Килиана будет возможность войти в историю как лучший бомбардир чемпионата Франции. Об этом парижане тоже настроены говорить игроку в процессе переговоров.

Слухи собирал Александр Тихий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спартак Москва Карло Анчелотти Лионель Месси Сборная Бразилии Сборная Аргентины ПСЖ Лига Чемпионов Лионель Скалони Килиан Мбаппе Главные слухи недели Гильермо Абаскаль Саудовская Аравия ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
08.12.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Урал Урал
1.78 3.85 4.40
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
10:40 · Россия. Премьер-лига
​Геркус не понимает, почему «Спартак» не построил стадион с крышей
10:38 · Россия. Премьер-лига
Геркус считает, что матч ЦСКА — «Ростов» не нуждался в переносе
10:19 · Россия. Премьер-лига
Якуба — о разгроме «Спартака»: «Очень крутой матч, всё получалось у ребят»
10:12 · Россия. Премьер-лига
​В Госдуме призвали Карпина следить за словами 1
10:01 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Не сомневаюсь, что Абаскаля в следующем году в «Спартаке» уже не будет»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Рибалта уже в Москве – его встретил сотрудник «Спартака»
09:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» близок к покупке нового бразильца
09:46 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Спартак» выйдет на матч с нами как на последний бой»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Шахтёра» Тете может переехать в РПЛ
09:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев — о своём увольнении из «Сокола»: «Всё по делу»
08:49 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Спартак» купит нового форварда
08:43 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Нынешний «Спартак» лет 10 назад боролся бы за выживание» 1
08:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» - «Крылья Советов»
08:13 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»
08:08 · Россия. Премьер-лига
Прогноз Бубнова на матч «Локомотив» - «Урал»
Все новости
Рекомендуем