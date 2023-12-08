В главных слухах недели вы узнаете, какое решение по Гильермо Абаскалю принял «Спартак», почему Лионель Скалони может уйти из сборной Аргентины, и что за ультиматум «Реал» готовит Килиану Мбаппе под ёлочку. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» принял решение по Абаскалю

«Спартак» не впечатляет – за тур до наступления зимнего межсезонья команда Гильермо Абаскаля располагается лишь на седьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. За последние месяцы в прессе регулярно появлялись слухи о том, что московский клуб может пойти на смену главного тренера. По последней же информации, «красно-белые» приняли решение сохранить Абаскаля у руля команды как минимум до завершения сезона.

Саудовская Аравия купит Лигу чемпионов

На неделе в прессу просочились весьма удивительные слухи. Так, представители Саудовской Аравии якобы могут купить Лигу чемпионов, если цена на нефть достигнет 150 долларов за баррель. При таком развитии событий саудовцы сделают из Лиги чемпионов клубный турнир не только для клубов УЕФА – это будет соревнование для лучших команд всего мира. Пока сложно поверить, что такой сценарий возможен.

Из-за Месси уйдёт тренер сборной

После недавней победы над Бразилией главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил о намерении подумать над своим будущим. Слова специалиста удивили, ведь «альбиселесте» в последние годы выиграли Кубок Америки и чемпионат мира, да и в отборе на следующий мундиаль команда идёт хорошо. Если верить слухам, Скалони может уйти из сборной из-за усталости от давления, а также, главное, из-за испортившихся отношений с Лионелем Месси. Скалони не понравилось, что звёздный форвард увёл команду с поля из-за беспорядков на трибунах «Маракана» перед матчем, не посоветовавшись с тренерским штабом.

Анчелотти придётся платить, чтобы остаться в «Реале»

Мадридский «Реал» настроен сохранить Карло Анчелотти у руля команды ещё хотя бы на один сезон. Впрочем, есть проблема. Поговаривают, что итальянский специалист ранее подписал соглашение с Бразильской конфедерацией футбола. Если Анчелотти решит продлить контракт с «Реалом» и отказаться от работы со сборной Бразилии, ему придётся выплатить достаточно крупную компенсацию. О какой сумме идёт речь, не уточняется.

«Реал» ставит Мбаппе ультиматум

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой. Действующий контракт звёздного форварда рассчитан до конца сезона 2023/2024. Это означает, что c января Мбаппе имеет право вести переговоры с зарубежными клубами и даже подписать с одним из них предварительный контракт. По слухам, «Реал» готовит для Килиана ультиматум. 1 января мадридский гранд сделает футболисту предложение о контракте и установит дедлайн – у Мбаппе будет 15 дней на ответ. Если его не последует, «сливочные» больше не будут предпринимать попыток осуществить сделку.

В то же время есть информация о том, что «ПСЖ» планирует убедить Мбаппе остаться в команде, подписав новый контракт. Гранд Лиги 1 готов гарантировать форварду участие на домашней Олимпиаде летом 2024 года. Плюс у Килиана будет возможность войти в историю как лучший бомбардир чемпионата Франции. Об этом парижане тоже настроены говорить игроку в процессе переговоров.

Слухи собирал Александр Тихий.