Александр Мостовой: «На погоду или непогоду жалуется только проигравшая команда»

Экс-футболист Александр Мостовой считает, что в футбол можно спокойно играть в самых неблагоприятных условиях, несмотря на то, что это, конечно же, оказывает влияние на ход матча.

- Когда матч заканчивается, на погоду или непогоду жалуется только проигравшая команда. Игроки, которые выиграли матч в тех же условиях, говорят, что все нормально, - обратил внимание на забавный нюанс Мостовой в интервью Betonmobile.

Напомним, что в этом сезоне «Балтика» и «Спартак» играли в футбол в снегопад, и по телекартинке было сложно следить за событиями. ЦСКА и «Ростов» просто засыпало снегом, а работники стадиона убирали его прямо по ходу матча.