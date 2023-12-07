«А что такого сказал? Как у нас в стране не любят правду»: реакция соцсетей на дисквалификации Карпина и Абаскаля

7 декабря состоялось заседание КДК РФС (Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза), на котором стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и наставник «Ростова» Валерия Карпин дисквалифицированы до весны.

Как мы и сообщали, испанец получил наказание в два матча (+ один условно), то тренер и сборной России деквалифицирован на одну игру и ещё одна условно. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» собрало реакцию российских болельщиков на решение КДК РФС.

«Беришу до конца сезона, Абаскалю премию. Перед Карпиным извиниться, Алаеву в репу и на трибуну. Никаких лож», - @dynich

«А Бериша ничего не хочет сказать? Даже этот рыжий клоун извинился, а этот психически больной не?» - @Shamannn231.

«А что такого сказал Карпин??? Как у нас в стране не любят правду... Только по головке нужно всех гладить или молчать...» - @xfilessm

«Берише недо было давать дисквал за такое. Провокация. Абаскаля жаль. Несправедливое наказание», - katerinka_russia1990

Таким образом, Абаскаль пропустит домашний матч 18-го тура против «Крыльев Советов» (9 декабря) и «Зенита» в 19-м туре, который пройдёт в марте следующего года.

Карпин же не будет работать на выездном матче против «Ахмата». Эта игра состоится 9 декабря в Грозном.