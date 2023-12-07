В прессе появилась информация о том, что «Спартак» входит в число клубов, которым интересен нападающий Алексис Вега из клуба «Гвадалахара». По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности – «красно-белым» 26-летний мексиканец не интересен.

Алексис Вега оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 7 миллионов евро.

На текущий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 9 декабря – против «Крыльев Советов» на своём поле.