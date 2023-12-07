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​Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед»

07 Декабря 2023 • 19:30 Комментировать (1)

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался на тему шансов Сергея Пиняева оказаться в составе «красных дьяволов».

Стоит сказать, что в своё время Пиняев стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».

«Если Пиняева ещё тогда не взяли в «Манчестер Юнайтед», почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда», - цитирует Канчельскиса Sport24.

По словам Канчельскиса, он хотел бы, чтобы кто-то из россиян продолжил его историю в «Манчестер Юнайтед». При этом известный в прошлом футболист считает, что в ближайшие 25 лет такого не будет.

В настоящий момент Сергей Пиняев выступает за «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис Сергей Пиняев ещё теги
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Комментарии (1)
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Erling Viglafson
07 Декабря 2023 в 19:58
Еще бы мнение Канчельскиса чего-то стоило. Когда-то был футболистом. Вроде неплохим. Да с тех пор никем не стал. Балабол обычный. Ничего не может, ничего не умеет - только в интервью всякую чушь несёт.
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