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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «Летом мы отдыхаем, а зимой в мороз и снег играем в футбол – это смешно»

07 Декабря 2023 • 18:46 Комментировать

Известный футбольный функционер Роман Орещук поддерживает идею с возвращением системы «весна-осень» в российском футболе.

По мнению Орещука, нужно возвращаться к прежней системе, чтобы проводить больше матчей в летнее время.

«Да, конечно, надо возвращаться. Никто сейчас от этого не в плюсе. Летом мы отдыхаем, а зимой в мороз и снег мы играем в футбол. Это смешно. Зачем это делать? Зачем мучить?» - слова Орещука приводит Metaratings.

На текущий момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар» (35 очков). Вторым идёт «Зенит» (33 очка), а тройку замыкает «Динамо» (31 очко).

Матчи 18-го тура Российской премьер-лиги пройдут 8, 9 и 10 декабря.

Какие матчи 18-го тура РПЛ могут перенести

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Орещук
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