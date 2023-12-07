Александр Медведев считает, что Пиняев сфолил на красную карточку в эпизоде с Клаудиньо

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об эпизоде в матче 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором игрок московского «Локомотива» Сергей Пиняев грубо сфолил на игроке команды с берегов Невы Клаудиньо, но по итогу получил лишь жёлтую карточку.

Ранее бывший арбитр Сергей Лапочкин заявил, что ЭСК поддержала решение главного арбитра той встречи, и назвал этот случай вопиющим.

«Категорически согласен с Лапочкиным. Это чистая красная карточка», - приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, что победу в том матче одержал «Локомотив» (3:1), из-за чего подопечные Сергея Семака опустились на вторую позицию в турнирной таблице.