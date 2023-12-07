Нетфуллин: У Дзагоева получится стать тренером

Хавбек «Химок» Равиль Нетфуллин поделился мнением о том, сможет ли экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев стать хорошим тренером.

«У него получится. Любой человек, тем более бывший футболист, может стать хорошим специалистом. У него большой опыт как игрока, но ему нужно еще набраться знаний как тренеру», — приводит слова Нетфуллина «Матч ТВ».

Напомним, в ноябре 33-летний Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. Последней командой, за которую он выступал, была «Ламия». В составе греческого коллектива полузащитник появился на поле только в двух матчах, сыграв всего 14 минут.