​«Зенит» пожаловался на «Локомотив» делегату матча

После поражения от «Локомотива» «Зенит» передал делегату матча кляузу, которую показал телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина». В тексте питерцы жаловались на оскорбительные кричалки местных фанатов, а также на тот факт, что представители штаба «Локомотива» через рацию общались с дисквалифицированным главным тренером Михаилом Галактионовым.

В то же время источник отмечает, что «Локомотив» использовал рации и в матчах, когда Галактионов находился на своём месте. Так, представители штаба «железнодорожников» удалённо общались с врачом, оказывающим помощь на поле, и с тренером по физподготовке, получавшим указания по игрокам, которые разминались.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3.