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​«Зенит» пожаловался на «Локомотив» делегату матча

07 Декабря 2023 • 18:28 Комментировать

После поражения от «Локомотива» «Зенит» передал делегату матча кляузу, которую показал телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина». В тексте питерцы жаловались на оскорбительные кричалки местных фанатов, а также на тот факт, что представители штаба «Локомотива» через рацию общались с дисквалифицированным главным тренером Михаилом Галактионовым.

В то же время источник отмечает, что «Локомотив» использовал рации и в матчах, когда Галактионов находился на своём месте. Так, представители штаба «железнодорожников» удалённо общались с врачом, оказывающим помощь на поле, и с тренером по физподготовке, получавшим указания по игрокам, которые разминались.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит
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