Депутат Госдумы, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о «зимнем футболе» в чемпионате России.

«В природе все устроено так, что грибы собирают в конце лета - начале осени, подснежники можно увидеть ранней весной, а осенью птицы улетают на юг. Летом мы готовим сани, а зимой на них катаемся, как и в случае с лыжами и коньками.

И лишь только один российский футбол восстал против времен года, потому что так устроен календарь еврокубков. Вот и приходится гонять нашим клубам зимой мяч по снегу в шортах и футболках. Летом, с наступлением тепла, играть в футбол для нас слишком жарко, просто и не цивилизованно. На Западе засмеют», — сказал Терюшков.