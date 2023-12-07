Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков считает, что Бериша тоже должен был понести наказание

07 Декабря 2023 • 18:11 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о дисквалификации главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Экс-игрок сборной России отметил, что испанский специалист безусловно повёл себя неправильно, но при этом и игрок грозненского клуба Бернард Бериша должен был получить наказание, ведь он совершил отвратительный поступок, который даже и не хочется обсуждать.

«Когда Абаскаль и сам понял, что этого делать было нельзя и неправильно, но поступок Бериши – подлый поступок. Однозначно футболиста тоже надо было дисквалифицировать», - приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, что Абаскаль дисквалифицирован на три игры, одна из которых условно. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виталий Дьяков Гильермо Абаскаль ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
08.12.23 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Урал Урал
1.78 3.85 4.40
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 07 Декабря
19:43 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Матч с «Факелом» станет настоящей проверкой для «Динамо»
19:37 · Россия. Премьер-лига
​Уткин: «Если бы Абаскаль не ответил Берише, люди сказали бы: не может ответить по-мужски, тютя, девчонка»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Пименов считает, что Абаскалю нужно было давать условное наказание
19:30 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис оценил шансы Пиняева попасть в «Манчестер Юнайтед» 1
19:09 · Россия. Премьер-лига
Бобёр: Игра «Спартака» и «Крыльев Советов» будет интересной для зрителей
18:51 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Чалова: Зимой Фёдор не уедет в Европу
18:46 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Летом мы отдыхаем, а зимой в мороз и снег играем в футбол – это смешно»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Александр Медведев считает, что Пиняев сфолил на красную карточку в эпизоде с Клаудиньо
18:43 · Россия. Премьер-лига
Нетфуллин: У Дзагоева получится стать тренером
18:35 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев призвал не сравнивать его с Дасаевым и Яшиным
18:28 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» пожаловался на «Локомотив» делегату матча
18:18 · Россия. Премьер-лига
Шикунов — о спортивном директоре «Спартака»: «Ни рыба, ни мясо»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Дьяков считает, что Бериша тоже должен был понести наказание
18:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о дисквалификации Абаскаля: Сколько было случаев, когда команда без тренера на бровке играла даже лучше
18:02 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: На данный момент КДК решает, кого дисквалифицировать и насколько из принципа, в какой команде есть нарушитель
Все новости
Рекомендуем