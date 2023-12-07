Дьяков считает, что Бериша тоже должен был понести наказание

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о дисквалификации главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Экс-игрок сборной России отметил, что испанский специалист безусловно повёл себя неправильно, но при этом и игрок грозненского клуба Бернард Бериша должен был получить наказание, ведь он совершил отвратительный поступок, который даже и не хочется обсуждать.

«Когда Абаскаль и сам понял, что этого делать было нельзя и неправильно, но поступок Бериши – подлый поступок. Однозначно футболиста тоже надо было дисквалифицировать», - приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, что Абаскаль дисквалифицирован на три игры, одна из которых условно.